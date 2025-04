Encontro de pets “fiapos de manga” é realizado no Suzano Shopping, no dia 27

Além de diversão e integração entre tutores e pets, evento neste domingo (27) também terá arrecadação de ração destinada a ONGs de proteção animal

Eles têm pelos arrepiados e desalinhados, geralmente na cor alaranjada, entre outros tons, e também são simpáticos, dóceis, amorosos e considerados fiéis, tanto que estão conquistando cada vez mais o coração das famílias brasileiras. São os cãezinhos chamados carinhosamente de fiapos de manga (sem raça definida). Eles têm encontro marcado no Suzano Shopping, neste domingo (27), em uma atividade de interação e muita diversão com seus tutores.

Será o “Encontro dos Fiapos de Manga”, a partir das 15h, na entrada principal do empreendimento. Para participar do evento os tutores devem fazer inscrição exclusivamente por meio do aplicativo do Suzano Shopping e, no dia, levar sua doação de ração. Importante lembrar que as vagas são limitadas. As doações serão destinadas a entidades de proteção animal.

As cinco primeiras pessoas que comparecerem com seus cães e tiverem feito inscrição no aplicativo do shopping ganharão um par de ingressos para o cinema.

Durante o evento, tutores poderão fazer o cadastro de RGA (Registro Animal). Também haverá entrega de amostras de ração e brindes para todos os participantes.

A iniciativa é inédita e tem como objetivo proporcionar momentos especiais entre os tutores e seus bichos de estimação, além de incentivar a adoção responsável e combater o preconceito aos pets sem raça definida (os SRDs), como os fiapos de manga e os caramelos, entre outros. A atividade organizada pelo shopping conta com o apoio da Amipet, Active Life e Prefeitura de Suzano.

O evento deste domingo, dedicado aos fiapos de manga, é mais uma iniciativa inédita do Suzano Shopping. Em fevereiro, o mall promoveu, pela primeira vez, o “Encontro de Caramelos”.

Amigo dos pets

O empreendimento apoia a causa animal por meio de campanhas e parcerias. Neste ano, já sediou dois eventos de adoção “Baby, me leva!” e promoveu a 2ª Cãominhada, em parceria com a Prefeitura de Suzano.

O centro de compras e lazer também é pet friendly. Visitantes podem passear com seus animais de estimação nos corredores, praça de eventos, estacionamento, bem como em lojas que permitam a entrada.

O shopping suzanense conta com uma “Praça de Aulimentação”, onde pets e seus tutores podem fazer suas refeições juntos, com conforto e praticidade. O espaço fica em frente à Lojas Americanas e tem comedouro, pote para água e cata-caca.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

“Encontro dos Fiapos de Manga” será realizado a partir das 15 horas