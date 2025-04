Festival Somos Criativus chega a sua segunda edição com 19 cidades participantes pelo Brasil

O Dia Mundial da Criatividade tornou-se uma iniciativa global a partir de 2018, ano em que a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou a Resolução nº 71/284, estabelecendo o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

O Instituto Léa Campos atua desde 2019 no Dia Mundial da Criatividade, fomentando a economia criativa como principal ferramenta de desenvolvimento social e econômico.

Em 2023, o Instituto Léa Campos lançou o Programa Somos CRIATIVUS que e visa o impacto econômico da Economia Criativa no Brasil, utilizando-a como ferramenta para o desenvolvimento social, através do empreendedorismo e da geração de renda. É um programa de capacitação, contínuo, para dar voz a população e suas lideranças, destacando suas singularidades locais. Para potencializar o empreendedorismo criativo em cada cidade de atuação, criando e detectando oportunidades. Para qualificar e fomentar o empreendedor criativo, promovendo a sua autonomia financeira, a sua

satisfação pessoal e a sua contribuição com o desenvolvimento local.

Em 2024, realizamos o 1º “Festival Somos CRIATIVUS” – Semana da Criatividade e da Inovação – ILC, como parte do Programa Somos CRIATIVUS do Instituto Léa Campos. Um festival de economia criativa para fomentar o empreendedorismo criativo e a importância de desenvolvermos a criatividade como habilidade na busca para solucionar demandas sociais e econômicas do nosso país.

O evento contou com uma ampla programação com mais de 50 atividades contemplando as diversas áreas da Economia Criativa, envolvendo mais de 150 profissionais, com um público de mais de 2000 pessoas distribuídas em 5 cidades entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

O Festival segue para 2025 com o tema “O que a gente CRIA movimenta a ECONOMIA”, com a proposta de promover uma série de atividades gratuitas fomentando a economia criativa através da educação, da cultura, da inovação, do empreendedorismo e da CRIATIVIDADE para acelerar o desenvolvimento social e econômico sustentável em cada cidade.

A 2ª edição do FESTIVAL acontece entre os dias 21 e 27 de abril e conta com a participação de 19 cidades entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Nos últimos anos, a Economia de Criativa superou o PIB da indústria automobilística, empregou mais que a indústria farmacêutica e vem crescendo acima da média, transformando radicalmente o ciclo de criação, produção, distribuição e consumo de produtos e serviços em todo o mundo. Diante desse cenário, é fundamental dar maior visibilidade sobre a evolução deste ecossistema e seus impactos no Brasil e no mundo.

Neste ano, as cidades participantes são: Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema e Caraguatatuba, no estado de São Paulo; Soledade de Minas, São Lourenço, Caxambu, Itanhandu, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde, Virgínia, Olímpio Noronha, Itamonte e Lambari, no estado de Minas Gerais; e Ipojuca – Porto de Galinhas, em Pernambuco.

A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais: www.institutoleacampos.org, @institutoleacampos e @somoscriativus.ilc.

Rodrigo Fernandez e Bianco Ortiz são os idealizadores do Somos Criativus