“Em Evidência”, com Filipe Medeiros

Filipe Medeiros | Administrador de empresas

Dinamismo é marca presente na vida pessoal e profissional do gerente do marketing do Suzano Shopping, Filipe Oliveira Medeiros, 32. Ele conta que o centro de compras lançou um aplicativo para os lojistas, que será disponibilizado também aos clientes. Tecnologia que irá facilitar a comunicação das informações e ações. Alagoano, nasceu em Maceió, na Maternidade Santa Juliana, até os 21 anos morou no bairro Tabuleiro. Da infância, lembra com alegria da reunião com toda a família em churrascos nos finais de semana, com muita carne e também com os pratos típicos. Formou-se em Administração em 2013, pela Faculdade Maurício de Nassau, e posteriormente, fez pós-graduação em Administração, Negócios e Marketing, e MBA em Gestão de Projetos. Ainda no Ensino Médio, chegou a se inscrever para o curso superior de Tecnologia da Informação. “A inscrição voltou e decidi mudar para Administração, pois esta carreira poderia ampliar mais meu leque de interesses”, explica.

Empreendedor desde cedo, aos 11 anos fazia carreto na feira. Aos 17, foi estagiário, na faculdade e nos Correios, e trabalhou no setor de marketing de uma concessionária Volkswagen. Em Arapiraca, era Líder de Vendas na Riachuelo e ingressou no segmento de shopping em 2013, no Arapiraca Garden, como gerente do restaurante Giraffas e, depois, supervisor de crédito na Riachuelo. O centro de compras percebeu sua potencialidade, chamou-o para ser o trade marketing das lojas, e logo foi promovido a coordenador de Marketing. Em 2021, foi para o shopping de Itaquaquecetuba e 11 meses depois, para o Suzano Shopping, onde é o gerente de Marketing. Fê mora em Mogi e uma vez ao ano vai à terra natal, no aniversário da mãe, para ver a família e os irmãos, Alan e Natali. Na cozinha, destaca sua receita de Macarrão à Carbonara com Medalhão. Ariano, considera-se prestativo com as pessoas, mas revela, com bom humor, seu outro lado: “Sou exageradamente cartesiano, metódico e sistemático. Um chato mesmo”. Pratica crossfit e musculação e tem como hábito viajar para a Capital de trem, rumo à Liberdade e à Paulista. Seu estilo é casual, não dispensa o relógio e gosta das cores verde e laranja. Indica o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e, nas telas, prefere séries documentais sobre crimes e assassinatos. Das viagens, destaca Amsterdã, Holanda, pelas experiências exóticas e, no Brasil, adorou o clima frio e o acolhimento gentil de Mogi das Cruzes. Seu sonho de consumo é viajar por toda a América do Sul e seu projeto é buscar ser referência no que faz e poder compartilhar seus conhecimentos. Com os pais, Maria Gilva Oliveira, 57, e Cícero Salvador de Medeiros, 60, aprendeu a ser persistente. Considera-se grato por tudo, sem se apegar a coisas materiais. E finaliza: “A vida é uma jornada cheia de conquistas, sou movido aos desafios e me sinto realizado ao conseguir ajudar pessoas, direta ou indiretamente”.