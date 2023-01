Mogi reforça divulgação para vacinação contra meningite tipo C

A meningite C, também conhecida como meningite meningocócica do tipo C, é uma meningite bacteriana causada pela bactéria Neisseria meningitidis, uma das mais graves, podendo ser fatal em alguns casos. A principal forma de prevenção é a vacina, por isso a importância dos pais ou responsáveis manterem a caderneta de vacinação das crianças em dia.

Em geral, a transmissão é de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz ou garganta. No calendário de rotina de vacinação do sistema público, o imunizante é disponibilizado para crianças a partir de 3 meses de vida (1ª dose); 5 meses (2ª dose); e 1 ano de idade (dose de reforço).

Em casos de atraso vacinal, é ministrada uma dose até 10 anos de idade para as crianças não vacinadas anteriormente. Aos 11 anos, é indicada a vacina contra as meningites ACWY que, além de conter o mesmo componente tipo C da vacina utilizada nas crianças até 10 anos, protege também contra mais 3 subtipos de doença: A, W e Y. Esta dose pode ser aplicada até os 14 anos de idade completos.

AÇÃO ESPECIAL – Excepcionalmente até o final de fevereiro, período de volta às aulas, a vacina Meningocócica C (conjugada) está disponível também para adolescentes de 15 a 19 anos. A faixa etária é considerada principal responsável pela manutenção da circulação da doença na comunidade. Essa ampliação ocorrerá enquanto durar o estoque municipal.

Campanha para Profissionais da Saúde

Desde julho do ano passado, está em andamento a Campanha de Vacinação contra a Meningite C para trabalhadores da saúde, sendo indicada uma dose para todos aqueles que ainda não foram vacinados. A Campanha permanece vigente e não há data para o encerramento.

A dose permanece disponível nas salas de vacinação de todos os postos de saúde (UBS e USF) de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. É preciso comprovar o vínculo profissional e apresentar documentos pessoais.

QUEM PODE RECEBER A IMUNIZAÇÃO CONTRA MENINGITE:

CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO: deve receber 2 doses da vacina contra Meningite C – aos 3 e 5 meses de vida.

DE 1 A 10 ANOS de idade: deve receber uma dose de reforço da vacina contra Meningite C ao completar 1 ano de vida. Em caso de atraso vacinal a criança pode receber 1 dose até os 10 anos de idade.

DE 11 A 14 ANOS de idade: deve receber uma dose da vacina ACWY agendada aos 11 anos de idade, independente se tomou qualquer dose de vacinas contra Meningite antes da criança completar 11 anos de vida. Em caso de atraso vacinal, (ou seja, os que não receberam a dose aos 11 anos), podem receber esta dose até os 14 anos de idade.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE – apresentar registro profissional de sua categoria (Assistentes Sociais; Biólogos; Profissionais de Educação Física; Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Médicos; Médicos Veterinários; Nutricionistas; Odontólogos; Psicólogos; Terapeutas Ocupacionais; e também, todos os profissionais técnicos dos cursos de saúde)

TRABALHADORES DA SAÚDE – apresentar comprovante de trabalho em serviços de saúde (trabalhadores de clínicas, consultórios, ambulatórios de saúde, laboratórios, hospitais, farmácias/drogarias)

ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE – prioritariamente que estão em época de estágio em instituição de saúde devem apresentar comprovante atual (2023) da instituição de ensino que comprove a matrícula em curso da área se saúde.

Precauções:

As vacinas contra meningite C e ACWY podem ser aplicadas inclusive em pessoas imunodeprimidas.

No caso de gestantes não há contraindicação, porém, é necessária autorização do médico do pré-natal.