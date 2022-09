Mogi realiza ação especial para vacinação contra paralisia infantil neste sábado

A Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes fará um novo esquema especial de vacinação contra a poliomielite neste sábado (24/09). As crianças de 1 a 4 anos (até 4 anos e 11 meses) de idade devem receber a dose – mesmo aquelas que estão com a caderneta de vacinação em dia. Quatro postos de saúde ofertarão as doses das 9 às 15 horas – UBSs Jundiapeba, Brás Cubas, Jardim Camila e Vila Suíssa – assim como o Largo do Rosário, na região central.

A iniciativa é importante para ampliar a cobertura vacinal no município que, até o momento, atingiu apenas 41,16% do público-alvo. A meta mínima preconizada é vacinar 95% das crianças deste grupo para diminuir o risco do retorno da doença em nosso país.

“Escolhemos unidades com localizações estratégicas para facilitar o acesso da população neste sábado e já estamos pensando em outras ações para ajudar os pais que trabalham e não têm tempo de levar as crianças”, explica o secretário municipal de Saúde, Zeno Morrone Junior. Ele lembra que a vacina é segura e importantíssima salvar vidas. “Precisamos impedir que esta doença volte ao nosso país”, reforça.

A vacina continua disponível em todos os postos de saúde durante a semana, das 8h às 16h. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi iniciada em 8 de agosto e a primeira etapa terminaria no dia 9 de setembro, mas, em função da baixa adesão, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro.

A poliomielite é uma doença que causa a paralisia infantil e ainda não é considerada erradicada. Ainda há países com casos endêmicos e neste ano foi observado o retorno de casos em nações que já tinham eliminado a doença; o caso mais recente ocorreu em julho, nos Estados Unidos. As Américas não registravam casos da doença desde 1991, quando houve a última ocorrência no Peru. No Brasil, o último caso foi em 1989.

Atualmente, o Brasil está listado entre os países com alto risco para a reintrodução do vírus da pólio, devido às baixas coberturas vacinais registadas nos últimos anos.

Locais que ofertarão a vacina contra a pólio neste sábado, 24/09

9 às 15 horas

• UBS Braz Cubas

• UBS Jardim Camila

• UBS Jundiapeba

• UBS Vila Suíssa

• Largo do Rosário (Praça da Marisa)

8 às 12 horas

• Conjunto Jefferson – Programa de Saúde no Bairro