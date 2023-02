Mogi promove campanha para atualização de cadernetas de vacinação

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Saúde, promove na próxima semana uma Campanha Municipal para Atualização de Cadernetas de Vacinação. Nos próximos sábados, dias 4 e 11 de fevereiro, alguns postos de saúde com localizações estratégicas estarão abertos para aplicar as doses necessárias em crianças e adolescentes.

O objetivo é atualizar as vacinas do calendário de rotina para a volta às aulas, disponibilizando todas as doses indicadas para cada faixa etária. Para facilitar o acesso, o atendimento será realizado nos dois sábados (dias 4 e 11 de fevereiro) nos Postos de Saúde relacionados abaixo, das 8 às 16 horas.

As vacinas do calendário de rotina também estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família.

“A caderneta de vacinação em atraso, ou seja, o não recebimento das doses indicadas no calendário de vacinação para cada idade, aumenta o risco de retorno de doenças que hoje tem baixa circulação ou já estão eliminadas no país”, explica a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

O Calendário Básico de Vacinação indicado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) no Brasil é um dos mais extensos do mundo e prevê vacinas contra 19 tipos de doenças diferentes. As vacinas são consideradas obrigatórias pelo Estatuto da Criança e Adolescente.

Calendário vacinal

A vacinação começa na maternidade, onde o recém-nascido deve receber as vacinas BCG e Hepatite B. Aos dois meses de vida deve ocorrer a primeira vacinação no Posto de Saúde sendo que, até o sexto mês de vida, os retornos para novas doses são mensais.

Entre 12 e 15 meses, novas doses e reforços são recomendados aos bebês e, aos 4 anos, é a idade adequada para completar o primeiro ciclo de vacinação infantil conforme o calendário de vacinação para crianças menores de sete anos.

Aos 9 anos, um novo ciclo de imunização é iniciado com a vacinação contra o vírus HPV e na sequência são agendados os retornos tanto para a segunda dose, quanto para a vacina Meningite ACWY, aos 11 anos.

Existem prazos máximos em que estas vacinas sejam disponibilizadas, por isso os pais devem ficar atentos para evitar que o adolescente perca a oportunidade de receber a vacinação pelo sistema público.

HPV e Meningite – 1ª dose é indicada aos 9 anos e pode ser aplicada até antes do adolescente completar 15 anos; a 2ª dose, indicada 6 meses após a primeira dose, tem como idade máxima 15 anos, ou seja, antes de completar 16 anos.

Já a vacina ACWY, é indicada aos 11 ou 12 anos e neste momento, pode ser aplicada até os 14 anos, para aqueles que não receberam a dose na idade recomendada no calendário.

Entre 14 e 15 anos, o adolescente recebe o reforço com a vacina dupla adulto – contra difteria e tétano (conhecida popularmente como “vacina dos 15 anos”) e encerra assim o Calendário proposto aos adolescentes/ jovens de até 19 anos.

Estado de São Paulo

Além das vacinas que constam no calendário nacional, o Estado de São Paulo oferece algumas vacinas em caráter temporário:

Vacina SCR: de 6 a 11 meses de vida, é chamada de “Dose Zero” e está sendo indicada devido à necessidade de intensificar a prevenção contra o sarampo, considerado em estado de alerta.

de 6 a 11 meses de vida, é chamada de “Dose Zero” e está sendo indicada devido à necessidade de intensificar a prevenção contra o sarampo, considerado em estado de alerta. Vacina contra a Meningite C: está liberada para crianças de até 10 anos ainda não vacinadas com as doses indicadas no calendário nacional de rotina e também para trabalhadores da saúde, estudantes dos cursos da área de saúde e, ainda, para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. Estas liberações ocorrem até o final de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.

CAMPANHA MUNICIPAL DE ATUALIZAÇÃO VACINAL PARA INÍCIO DAS AULAS

Período: de 04 a 11/02

De segunda a sexta feira, das 8 às 16:30: em todas os postos de saúde (UBS e USF)

Nos sábados, dias 4 e 11, das 8 às 16 horas, nas unidades abaixo:

Dia 04

UBS Jundiapeba

Braz Cubas

Vila Suíssa

Jardim Camila

Alto Ipiranga

Vila Natal

Ponte Grande

Santa Tereza

Nova Jundiapeba

Botujuru

Aeroporto 2

Vila Prata

Sabaúna

Jardim Ivete

Dia 11

UBS Jundiapeba

Braz Cubas

Vila Suíssa

Jardim Camila

Alto Ipiranga

Vila Moraes

Mineração

Santo Ângelo

Nova Jundiapeba

Botujuru

Jardim Maricá

Jardim Planalto