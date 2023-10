Mogi prepara postos para atendimentos de mamografia e Papanicolau

A Prefeitura de Mogi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a abertura da Campanha Outubro Rosa, promovida mundialmente para conscientizar e fortalecer as ações de prevenção ao câncer de mama.

Ao longo do mês de outubro, todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) realizam acolhimento com livre demanda para solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos de idade que não tenham realizado exame no último ano. As unidades de ESF têm agenda de mamografia e coleta de Papanicolau para pacientes cadastradas em suas áreas de abrangência.

Além da prevenção ao câncer de mama, Mogi das Cruzes aproveita o Outubro Rosa para trabalhar outras áreas de atenção à Saúde da Mulher, como as coletas de Papanicolau. O exame é indicado para prevenir o câncer de colo de útero e deve ser realizado anualmente.

O câncer de mama está entre as doenças mais temidas pelas mulheres por seus efeitos físicos e psicológicos. Entre os sintomas perceptíveis estão o surgimento de nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Também podem surgir alterações na pele que recobre a mama e nódulos nas axilas.

O histórico familiar é um importante fator de risco, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram acometidas antes dos 50 anos. Outros fatores relevantes são menarca precoce (idade da primeira menstruação); menopausa tardia (após os 50 anos) e nuliparidade (ausência de filhos).