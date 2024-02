Mogi oferece seis cursos gratuitos na área da alimentação

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está com vagas abertas para seis cursos profissionalizantes gratuitos. As aulas, que acontecerão nos dias 27 e 28 de fevereiro, são oferecidas por meio do projeto Cozinhalimento em convênio com o Governo do Estado de São Paulo. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola de Empreendedorismo e Inovação, no Centro, mesmo local das capacitações.

A grade de cursos está dividida em dois dias: na terça-feira (27), das 8h às 12h, serão oferecidas as aulas “Diga Não ao Desperdício (aproveitamento integral dos alimentos)” e “Alimentação Saudável e Montagem de Salada de Potes”. Já no período da tarde, das 13h às 17h, será possível aprender sobre “Congelamento de Alimentos” ou “Salgados”. Na quarta-feira (28), o curso de “Pães Caseiros” será das 8h às 12h e o de “Bolos de Pote”, das 13h às 17h.

Cada turma terá até 30 alunos, que devem ser maiores de 18 anos e residentes de Mogi das Cruzes. Para se inscrever, é necessário comparecer, entre 8h e 17h, na Escola de Empreendedorismo e Inovação, que fica na Rua Senador Dantas, 326, no Centro, munido de RG e CPF.

Cozinhalimento em Mogi das Cruzes

Em março de 2023, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e do Fundo Social, assinou convênio com o Governo do Estado de São Paulo e recebeu R$ 60 mil para equipar a cozinha da Escola de Empreendedorismo.

“O Cozinhalimento é um dos maiores programas de segurança alimentar de São Paulo. Em um convênio inédito entre a Prefeitura e o Governo do Estado, conseguimos fortalecer e ampliar a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos aos mogianos”, explicou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Felipe Almeida.

Mogi faz parte dos cerca de 150 municípios paulistas que tiveram uma cozinha inaugurada pelo projeto Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e promoveu a capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e de incentivo à geração de renda.