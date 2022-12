Mogi lidera a geração de empregos no Alto Tietê

Mogi das Cruzes foi destaque na geração de empregos no Alto Tietê, com a liderança de novos postos de trabalho no mês de outubro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, divulgados nesta semana. O município alcançou saldo positivo de 407 empregos no mês, o melhor resultado entre as dez cidades da região.

No mês de outubro, a cidade registrou 4.789 admissões e 4.382 demissões. Os destaques do mês foram os setores de Serviços, com saldo positivo de 168 vagas, do Comércio, com saldo de 130 vagas, e da Indústria, com saldo de 113 postos.

No ano, Mogi das Cruzes também lidera a geração de empregos, com saldo positivo de 7.455 novas vagas. Os setores de Serviços (3.621 vagas), Construção Civil (1.566 vagas) e Comércio (1.387 vagas) são os destaques, seguidos pela Indústria, com 921 vagas.

“Os números divulgados pelo Caged reforçam o bom momento vivido por Mogi, com ampliações de empresas, novos investimentos e a melhoria do consumo no comércio da cidade e nos estabelecimentos de serviços. A Prefeitura também vem realizando um trabalho permanente, com ações de capacitação profissional voltada ao mercado de trabalho e empregabilidade, além de apoio ao empreendedorismo”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura.

Mogi Conecta

Entre os destaques das ações desenvolvidas pela Prefeitura para fomentar a geração de novas oportunidades e facilitar o acesso dos mogianos às vagas do mercado de trabalho está o programa Mogi Conecta, que possui unidades localizadas nos Terminais Central e Estudantes e no CIC de Jundiapeba. As estruturas reúnem serviços disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e por parceiros, como as unidades do programa Sebrae Aqui, que ficam no Terminal Central e do CIC. O serviço voltado à empregabilidade também pode ser acessado pela internet, no site mogiconecta.mogidascruzes.sp.gov.br.

De olho nas novas tendências do mercado de trabalho, a Prefeitura também lançou o Mogi Tech Academy, um programa de formação e colocação profissional nas áreas de desenvolvimento de sistemas, programação, inovação e tecnologia. O endereço para participar dos cursos é o poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br/mogitech.