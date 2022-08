Mogi libera novas vagas para vacinação nesta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde abre nesta quarta-feira (24/08), às 14 horas, agendamento online para vacinação de adultos contra a Covid-19. Serão liberadas vagas para aplicação de terceira dose em adultos com 18 anos ou mais e quarta dose para quem tem 30 anos ou mais e trabalhadores da Saúde. Amanhã (25/08), serão liberadas novas vagas para crianças e adolescentes e remanescentes para adultos.

Os interessados devem acessar o site oficial no www.cliquevacina.com.br ou entrar em contato pelo SIS no telefone 160.

Multivacinação e Paralisia Infantil

Neste sábado (27/08), das 9 às 15 horas, Mogi promove a Campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil e Multivacinação em três bairros: Parque São Martinho, Chácara Santo Ângelo e Conjunto Jefferson da Silva. De segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, as doses continuam disponíveis em qualquer Posto de Saúde.

A vacinação contra a Paralisia Infantil é destinada a todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente da situação vacinal, e é aplicada em gotinhas. Já a Multivacinação é uma oportunidade para atualização de caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 14 anos, 11 meses e 29 dias.