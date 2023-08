Mogi inicia ação para escola bilíngue na rede pública

Alunos da EM Profª Mathilde Pires de Campos Masci, no bairro São João, recebem desde maio aulas de inglês durante o período de aulas. A escola é a primeira a ser atendida pelo projeto piloto “Escola Bilíngue”, desenvolvido pela Prefeitura de Mogi. Com professoras especializadas, as atividades são oferecidas de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula.

O prefeito Caio Cunha esteve na unidade escolar para acompanhar as atividades dos alunos. “Optamos por investir na Língua Inglesa logo na Primeira Infância, iniciamos o piloto nesta escola, que está fazendo um trabalho incrível com as crianças, e a partir de agora vamos construir esse projeto. Depois de consolidado, o ensino bilíngue será levado para outras escolas”, disse.

A escola atende 99 alunos de Infantil III e IV, o que compreende a faixa etária entre quatro e cinco anos. As aulas são ministradas por duas professoras da rede municipal de ensino com fluência em língua inglesa e experiência em educação bilíngue e em ensino de idiomas.

As professoras atuam em parceria com as titulares das turmas, desenvolvendo o conteúdo em inglês. “Vimos o resultado de uma parceria importante entre as professoras com foco na aprendizagem de nossos pequenos. A gestão da escola também está envolvida e comprometida com este primeiro passo que estamos dando em levar o Inglês para nossas escolas”, observou a secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos, que esteve acompanhada pela adjunta da Pasta, Marilu Beranger.

Na unidade escolar, todas as crianças têm de 30 a 50% de sua carga horária total de atividades em inglês. O trabalho é acompanhado pelo Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, que tem como base o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, padrão internacional utilizado para descrever os resultados da aprendizagem de uma língua estrangeira. As aulas são oferecidas para as turmas nos períodos da manhã e tarde.