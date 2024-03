Mogi inaugura primeiro PlayPet na praça do Habib’s

A Prefeitura de Mogi vai inaugurar neste domingo (3/3), às 10 horas, o primeiro Play Pet da cidade, um playground para cães que estimula a saúde física e mental dos animais. A novidade será instalada na Praça Assumpção Ramirez Eroles, conhecida como Praça do Habib’s, e é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal e a empresa Outdog, que doará o Play Pet para a cidade sem nenhum custo para o município.

Os play pets são estruturas que podem ser formadas por diversos módulos, como rampas, túneis, pneus e gangorras. Eles proporcionam liberdade aos animais, que não usam coleiras quando estão nos espaços. As atividades no play pet reduzem a agressividade, aumentam a socialização e diminuem a ansiedade excessiva.

A Secretaria do Meio Ambiente está estudando a instalação de outros play pets no município.

Além da inauguração do primeiro Play Pet de Mogi das Cruzes, a Coordenadoria de Bem Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará neste domingo (3/3), das 10h às 14h, mais uma edição do Evento de Adoção com Passeio Animal. O evento também ocorrerá na Praça Assumpção Ramirez Eroles, a Praça do Habib’s.