Mogi libera quarta dose da vacina contra a Covid-19 para adultos com 18 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde liberou nesta quarta-feira (05/10), às 15 horas, agendamento online para aplicação da quarta dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 para quem tem 18 anos ou mais.

Os horários e locais de vacinação estão disponíveis no http://www.cliquevacina.com.br e há vagas ainda nesta semana, em unidades que trabalham com horários estendidos.

Para outros públicos, inclusive crianças, o agendamento online está sendo disponibilizado de acordo com a oferta de doses e vagas.

Quem tiver alguma dúvida sobre a vacinação ou dificuldade para efetuar o agendamento pode entrar em contato com o SIS pelo telefone 160.