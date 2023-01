Mogi Geek Festival agita o Parque Centenário

O Mogi Geek Festival, evento que celebra e divulga a cultura nerd/geek, oferecido pelo Circuito Tomodachi – Cosplay/Gamers/K-pop, com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social, movimentou o Parque Centenário na sexta-feira, sábado e domingo (20, 21 e 22 de janeiro). Nos três dias de evento, foram arrecadados 145 quilos de alimentos não perecíveis, doados pelo público. Todo o alimento já foi encaminhado ao Fundo Social. O Parque Centenário recebeu uma média de 5 mil pessoas diariamente, na sexta e no sábado. Já no domingo, segundo os organizadores, cerca de 8 mil pessoas passaram pelo local.

“O evento foi um sucesso, com ótima participação – o público geek também é solidário e engajado com as causas sociais. Esse tipo de ação precisa ser mais incentivado no universo geek e estamos muito gratos pela parceria. Os alimentos arrecadados ajudarão muitas famílias mogianas”, comenta o presidente do Fundo Social, Marcio Maldonado.

O público que compareceu ao parque acompanhou mais de 35 atrações e atividades, como concurso de cosplay e K-pop, show de talentos, gincanas, praça de alimentação, artist’s alley, arco e flecha, arena gamer, artes marciais e anime song. O festival também teve palestras conduzidas por dubladores como Leandro Loureiro, que deu voz a personagens como o Black Hat de Vilanesco e o herói Aulus, do jogo de celular Mobile Legends, além de Leonardo Kammillo, conhecido por emprestar sua voz à Ikki de Fênix em Os Cavaleiros do Zodíaco, Piccolo em Dragon Ball Z (1ª voz) e Barney em Barney e Seus Amigos.

O evento ofereceu ainda torneios e partidas livres de jogo mobile, retro games e game console, espaço e concurso cosplay, swordplay, arquearia, cantadas nerds, AnimeQuiz, Animekê, apresentações de artes marciais e RPG/TCG. Também foram sorteados diversos itens com a temática do anime, que vai desde camisas, colares, bonequinhos, almofadas e afins. Para os concursos, houve premiação em dinheiro.

Os 145 quilos de alimentos arrecadados já foram entregues ao Fundo Social, que distribuirá as arrecadações a instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. Ao longo de todo o ano, o Fundo Social desenvolve a campanha de arrecadação de alimentos, por meio da qual direciona alimentos recebidos a comunidades em situação de vulnerabilidade, por meio de entidades com reconhecido trabalho social.