Mogi ganha pista de pump track no parque Botyra

O prefeito Caio Cunha, acompanhado da presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha, participou no último sábado (21/05) da entrega da pista de pump track, no Parque Botyra Camorim Gatti. A estrutura é destinada principalmente ao uso de bicicletas BMX e pode exigir muito de um ciclista amador ao tentar encaixar as manobras em suas curvas e rampas.

“Essa entrega vai incentivar a prática esportiva em nossa cidade, disponibilizando mais estrutura para nossos atletas treinarem suas habilidades. Também favorece o turismo, uma vez que atrai pessoas de outras regiões para também conhecerem nosso equipamento. Além disso, ajudar a movimentar o parque Botyra, no Centro Cívico, fazendo com que o mogiano aproveite com mais qualidade os espaços da nossa cidade”, avaliou o prefeito, Caio Cunha.

A inauguração contou com a presença do coordenador de Turismo, Luis Uchôa, da secretária de Cultura e Turismo, Kelen Chacon e do secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira. A pista se tornou real a partir de um convênio entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Governo do Estado, por meio do programa Município de Interesse Turístico (MIT), aprovado em 2019. O projeto prevê ainda a entrega de mais um pista de pump track, no Parque Leon Feffer, em Braz Cubas, ainda em construção.

Para Uchôa, a pista favorece o turismo na cidade, atraindo os esportistas da região para treinarem, aumentando assim a circulação de pessoas no município. Gustavo Nogueira reforça o discurso, afirmando que a pista é um cartão de visitas para os esportistas mais ousados.