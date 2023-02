Mogi é convidada para programa internacional em serviço de dados

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Transparência e Dados Abertos, foi convidada a participar de um programa internacional em serviço de dados promovido pelo programa de Certificação What Works Cities, lançado em 2017 pela Bloomberg Philanthropies e liderado pela Results for America. Com mais essa formação, o município avança na otimização de projetos voltados à consolidação da política e prática da utilização de dados para tomada de decisão e transparência enquanto diretriz da atual gestão.

Intitulado “Sprint: Running a Data Service”, a formação internacional vai até 8 de março com aulas online dedicadas às cidades que desejam entregar ou aprimorar um Serviço de Dados para cidadãos, servidores públicos ou parceiros externos.

“As certificações fortificam a utilização de dados para tomada de decisões da gestão. Mogi das Cruzes está entre as cidades pioneiras na utilização de dados, é referência no país e está em destaque na América Latina”, lembrou o secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto.

Além do secretário Severino Netto, participam do programa o secretário-adjunto Marcos Torres e um grupo de servidores da Secretaria de Transparência e Dados Abertos. Representantes de governos de cidades como San Francisco, Glendale, San Rafael, Boston e Los Angeles também vão participar.

Mogi das Cruzes também recebeu recentemente o nível ouro no Programa Nacional de Transparência Pública e participou do 1° Encontro da Comunidade WWC na América Latina, também promovido pelo Programa What Work Cities, que busca fomentar a utilização de dados para ampliar a eficiência da gestão pública.