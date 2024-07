Mogi das Cruzes ultrapassa 57 mil empresas ativas na cidade

Dados são de 2021 até o momento e apontam 56% de aumento



De acordo com o Painel de Dados de Registro de Empresas do Governo Federal, Mogi das Cruzes chegou à marca de 57.330 empresas ativas no município, incluindo Microempreendedores Individuais. O saldo positivo é de 20.699 novas empresas na cidade desde 2021, um aumento de 56% neste período.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, os resultados são consequência da retomada econômica do município no período pós-pandemia.

“Em primeiro lugar, apoiamos as empresas da cidade para que elas pudessem ampliar seus negócios, com o Auxílio Empresarial Mogiano. Além disso, reduzimos a alíquota do ISS para empresas de base tecnológica, tornando a cidade mais atrativa para esse setor. Também facilitamos e agilizamos diversos procedimentos para abertura, encerramento e transferência de empresas no município. E ainda temos o Promae, que concede benefícios fiscais e tributários para empresas que venham a se instalar na cidade ou as já instaladas que estejam em processo de expansão”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Outro fator importante para o crescimento no número de empresas na cidade é o aumento de empregos. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento vem trabalhando na capacitação da mão de obra da população, por meio do Crescer e de parcerias com instituições de ensino. Desde 2021, cinco mil pessoas foram impactadas pelos cursos do Crescer.

As melhorias no ecossistema de inovação também ajudaram a estabelecer estes números positivos. O novo Polo de Inovação e Projetos Avançados, o Pipa Hub, oferece diversos atendimentos de empregabilidade, qualificação e inovação na área central da cidade.

“Com mais empresas na cidade, com a população mais capacitada e com um ecossistema favorável para a geração de negócios, o resultado não poderia ser outro: Mogi das Cruzes voltou a liderar o ranking do Caged nestes três anos e meio na região do Alto Tietê, com mais de 20 mil novos empregos neste período”, finalizou Bastianelli.

