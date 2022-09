Mogi das Cruzes sediará o 1º Encontro de Ferromodelismo da cidade e região

O 1º Encontro de Ferromodelismo Free-moBr de Mogi das Cruzes e região acontecerá em 24 e 25 de setembro, das 9h às 18h, no Parque da Cidade, localizado à rua Jardelina de Almeida Lopes, 451, no bairro Parque Santana. O evento, aberto à população, reunirá diversos amantes deste hobby e é organizado pelo grupo Free-moBr da cidade, com o apoio da Coordenadoria de Turismo e da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Rádio Trem, Associação Nacional de Preservação Ferroviária (ANPF), Rio Grande Modelismo, canal do YouTube Apite Ferromodelismo e Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.

De acordo com o organizador do evento e presidente do grupo Free-moBr, Ricardo Freitas (Rica), já estava na hora de a população da cidade e região receber este encontro. “Nossa região reúne muitos praticantes de ferromodelismo, e decidimos que era o momento de realizar um evento como este”, afirma.

Entre as atrações, haverá exposição de maquetes em diferentes escalas e padrões, além de uma maquete infantil para que as crianças brinquem nela à vontade, sob orientação de como controlar o trem. Também haverá sorteios de duas caixas básicas de trens da Frateschi, e, para concorrer, as crianças deverão pintar um desenho com o tema de trem que será fornecido pela organização. Cada criança que pintar o desenho receberá um cupom para concorrer ao prêmio.

Outras atividades serão as oficinas sobre construção de sistemas de maquetes modulares livres (Free-moBR), no sábado, às 11h e às 15h, e no domingo, às 10h e às 14h; e um quebra-cabeça ferroviário, no qual o desafio será formar uma composição com 5 dos 8 vagões estacionados nos desvios do pátio de manobras. Para a comodidade dos visitantes, o local conta com área de estacionamento e lanchonete.

Segundo Rica, o público poderá conhecer algumas maquetes e obter informações sobre este fascinante hobby. “O ferromodelismo, ou modelismo ferroviário, é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferromodelismo são uma ótima justificativa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, conclui.

Seja para relaxar, divertir-se, desestressar ou mesmo cultivar o amor pelas ferrovias, muitas pessoas têm aderido ao hobby do ferromodelismo, afinal, o trem elétrico é uma excelente opção para quem está procurando algo para entreter a mente e passar o tempo. É um hobby saudável, que ajuda neste momento tão delicado pelo qual todos estão passando.

História do hobby

O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferromodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, comenta Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferromodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

Serviço

1º Encontro de Ferromodelismo de Mogi das Cruzes e Região

Data: 24 e 25 de setembro

Horário: 9h às 18h

Local: Parque da Cidade, localizado à rua Jardelina de Almeida Lopes, 451, no bairro Parque Santana

Informações: Ricardo Freitas (11) 99637-0909