Mogi das Cruzes receberá ônibus do Cidadania Itinerante

A partir desta quinta-feira, 11 de agosto, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Cidadania Itinerante, oferecerá serviços gratuitos para a população de Mogi das Cruzes, no ônibus do projeto.

Os atendimentos serão realizados diariamente até o próximo sábado, 13 de agosto, sempre das 9h às 17h, na Praça José Ferreira de Nóbrega, localizada na Rua Adriano Pereira – Jundiapeba, Mogi das Cruzes.

Esta ação faz parte da iniciativa da SJC em expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado, como 2ª via de documentos, atestados e orientações. Com o investimento de R$ 4,7 milhões, estima-se 60,4 mil atendimentos durante os 12 meses de contrato com a prestadora de serviços.

“Durante esta semana, um veículo móvel do projeto Cidadania Itinerante da nossa Secretaria da Justiça e Cidadania oferecerá diversos serviços à população de Mogi das Cruzes”, destaca o secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa.

Confira os serviços que serão oferecidos para a população:

emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), de CPF e de contas de consumo (água e luz); emissão de carteira de trabalho digital; atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias; e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

Serviço

Data: 11/08 até 13/08

Horário: 9h às 17h

Local: Praça José Ferreira de Nóbrega

Endereço: Rua Adriano Pereira – Jundiapeba