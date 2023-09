Mogi das Cruzes receberá mais 1.068 lâmpadas LED em parceria com a EDP

Mogi das Cruzes foi contemplada em edital da EDP e receberá mais 1.068 pontos da iluminação pública das vias por LED. A iniciativa representa um investimento de cerca de R$ 1 milhão da EDP, por meio da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética. A assinatura do convênio ocorreu nesta quarta-feira (6/9), no gabinete, com a presença do prefeito Caio Cunha e da diretora da EDP São Paulo, Cristiane Fernandes.

As novas luminárias serão instaladas em ruas e avenidas da cidade que ainda não contam com esse tipo de iluminação, atendendo cerca de 20 bairros, entre eles Jardim Maricá, Vila São Francisco, Braz Cubas, Conjunto Santo Ângelo, Mogi Moderno, São João, Vila Natal e Nova Mogilar.

A substituição das lâmpadas convencionais pelos modelos LED tem início previsto para outubro e deve ser concluída em até três meses, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SMIU). “Trabalhamos em toda a cidade, realizando manutenção e melhorias na infraestrutura urbana, e nossas equipes vão acompanhar mais essa etapa de avanço da iluminação em LED, que é uma prioridade do prefeito Caio Cunha”, afirma o secretário Alessandro Silveira.

A Administração Municipal vem trabalhando para modernizar toda a rede de iluminação pública de Mogi das Cruzes, substituindo gradativamente as lâmpadas convencionais por modelos LED. Como exemplo, foram beneficiadas com a instalação de lâmpadas LED as principais avenidas do Mogilar (incluindo a avenida Cívica e a região do Ginásio Municipal), Rodeio, Vila Oliveira, Socorro, Bertioguinha, Centro, entre outros. Os Jardins Piatã 1 e 2 também foram contemplados, assim como o distrito de Jundiapeba, que já recebeu 2 mil lâmpadas LED, com 94 vias beneficiadas.