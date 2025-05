Mogi das Cruzes recebe o papa do Budismo Primordial, no dia 24

No sábado (24), o templo Ryushoji, em Mogi das Cruzes, será palco de uma celebração histórica para o Budismo Primordial. Será realizado o Grande Culto Kaidou-e, conduzido por Sua Santidade Kimura Nitigaku Shounin, o 27º Sumo Pontífice do Budismo Primordial, em sua aguardada visita ao Brasil.

Sua Santidade chega ao país acompanhado por uma comitiva de 68 fiéis e 19 sacerdotes do Japão. A visita faz parte das comemorações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Japão e Brasil e simboliza o reconhecimento do Brasil como um importante pilar da expansão do Budismo Primordial na América do Sul. Durante sua estadia, o Sumo Pontífice visitará os principais templos do país, que reúnem cerca de 10 mil praticantes, levando uma mensagem de paz, união e celebração espiritual.

O evento principal para a região do Alto Tietê será a recepção do pontífice no templo Ryushoji, com celebração do Grande Culto Kaidou-e a partir das 11h. O rito contará com enunciados de agradecimento, preces e ensinamentos do líder espiritual para toda a comunidade budista.

Um momento inédito marcará esta celebração: o primeiro batizado budista coletivo no país, com mais de 40 crianças e jovens recebendo a confirmação de sua herança religiosa. Cada criança será chamada por Sua Santidade para receber seu protetor pessoal, uma representação da Imagem Sagrada que simboliza a essência do Budismo Primordial.

Após a cerimônia religiosa, os participantes serão convidados para uma homenagem no ginásio, onde o papa ocupará um lugar de destaque. O evento contará com algumas apresentações artísticas especiais, incluindo uma performance musical de enka (música tradicional japonesa) pela fiel Melissa Shiraishi , uma audição de música clássica das irmãs Melina e Elis Moriyama (violoncelo e violino) e um dueto emocionante da violinista Elis Moriyama e da cantora mirim Gyulia Aoyagui.

A visita de Sua Santidade ao Brasil é um marco significativo na história do budismo, fortalecendo os laços de fé, cultura e herança religiosa para as futuras gerações. O evento culminará na inauguração da maior Catedral Budista da América Latina com mais de oito mil m², o templo Nikkyoji, em São Paulo no dia 25 de maio.

A cidade possui um dos principais templos do país