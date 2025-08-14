Mogi das Cruzes recebe Beerland Festival e Festival do Morango de 15 a 17 de agosto

Evento gratuito une mais de 15 estilos de cervejas artesanais, gastronomia com morango como estrela, diversão para toda a família e ações sustentáveis

Entre os dias 15 e 17 de agosto, o Mogi Shopping será palco do Beerland Festival de Cerveja e do Festival do Morango, reunindo atrações para todos os gostos e idades. Com mais de 15 estilos de cerveja artesanal e mais de 10 mil litros de chopp, o Beerland promete surpreender o público com sabores variados e experiências únicas.



Paralelamente, o Festival do Morango coloca a fruta como protagonista, presente em tortas, merengues, doces gourmet, milk-shakes e sorvetes. Bistrôs participantes também oferecem opções salgadas, garantindo variedade para todos os paladares. Além disso, a gastronomia de rua terá pratos como churrasco bovino, hambúrgueres, lanches, porções de batata e sobremesas como churros e Bubble Waffle, preparados por chefs renomados.

O evento também oferece diversão para toda a família, com parque inflável para as crianças, jogos de tabuleiro gratuitos e área de descanso para os adultos aproveitarem o momento com tranquilidade. Com compromisso ambiental, a cada mil morangos utilizados, uma árvore será plantada em diferentes cidades do Brasil, e todo o lixo gerado será separado e destinado à reciclagem, em parceria com empresas especializadas.

O Beerland e o Festival do Morango funcionam das 12h às 22h, no estacionamento do Mogi Shopping, com entrada gratuita e espaço pet friendly.



Delícias com morango, como tortas, merengues e milk-shakes, encantam os visitantes do Festival do Morango e mostram a fruta como estrela da gastronomia do evento