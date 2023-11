Mogi das Cruzes mantém queda de mortes em acidentes de trânsito

Mogi das Cruzes alcançou a marca de 52% de redução no número de mortes em acidentes de trânsito nas vias municipais entre janeiro a outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Sistema Infosiga, do Governo do Estado.

Os números também são positivos quando são levadas em conta todas as vias do município – estaduais e municipais. Entre janeiro e outubro, a queda foi de 31,48%.

De acordo com os dados do Sistema Infosiga, no mês passado, foi registrada uma morte em acidentes de trânsito nas vias sob jurisdição do município. Já considerando todas as vias, foram dois óbitos. Em outubro do ano passado, foram sete óbitos no geral, sendo quatro nas vias municipais.

“A queda no número de significa vidas que são salvas. Os números deste ano mostram uma diminuição contínua nas ocorrências fatais em acidentes de trânsito nas vias municipais de Mogi das Cruzes. Isso significa vidas salvas e os bons resultados do trabalho integrado de segurança viária realizado no município”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.