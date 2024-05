Mogi das Cruzes ganha Clínica Veterinária Gratuita para Famílias de Baixa Renda

Prefeitura de Mogi das Cruzes celebra a abertura da Clínica Caramelo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes anuncia a inauguração da Clínica Caramelo, um novo marco no atendimento veterinário gratuito da cidade. Localizada na Rua Dr. Deodato Wertheimer, 40, Mogilar, a clínica começou a operar nesta segunda-feira (27), oferecendo serviços prioritários para cães e gatos de famílias de baixa renda e inscritos no CadÚnico.

A cerimônia de inauguração, realizada na última sexta-feira (24), contou com a presença do prefeito Caio Cunha e autoridades municipais. Como diferenciais na inauguração, distribuíram o “Cãoquetel”, que é um tipo de coquetel específico para cães e gatos, e montaram uma feira de adoção de pets em parceria com a ONG Fera e tutores independentes. A iniciativa também incluiu o “Ajuda Pet Rio Grande do Sul”, uma campanha de arrecadação de itens para animais afetados pelas enchentes no estado.

Com um investimento mensal de R$ 330 mil, a Clínica Caramelo é fruto de uma colaboração com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. A unidade não funcionará como hospital, pois não oferece internação, mas disponibilizará 450 consultas mensais em clínica médico-veterinária, 50 consultas de especialidades, 200 cirurgias de esterilização e 85 cirurgias diversas, entre outros serviços.

Caio Cunha destacou a importância da clínica para a política pública voltada à causa animal, mencionando outras iniciativas recentes, como a entrega de dois Play Pets, um novo gatil e a reforma do Núcleo de Bem-Estar Animal. “O compromisso com a causa animal é uma das prioridades de nossa gestão, que segue avançando com a pauta”, reforçou.

Os atendimentos na Clínica Caramelo ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e os agendamentos já podem ser realizados pelo telefone 4798-7456. A clínica promete ser um avanço significativo para o cuidado dos animais na cidade, beneficiando aqueles que mais precisam.