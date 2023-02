Mogi das Cruzes é um dos municípios participantes do Banquetaço 2023

Pela primeira vez, o município de Mogi das Cruzes entra na rota de uma ação importante pelo direito à alimentação adequada e saudável para toda a população. Por meio do Projeto Mistura, a cidade será uma das participantes do Banquetaço 2023, marcado para esta segunda-feira (27/02) em comemoração ao retorno do Consea, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Extinto em 2019, o Consea sempre foi um importante meio de formulação, execução e acompanhamento de políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil. “A extinção do conselho, juntamente com o desmonte de outras políticas públicas de acesso à alimentação em quantidade e qualidade adequadas, representou uma grande perda para o país, que pouco tempo depois voltou ao mapa da fome”, lembra um dos fundadores do Projeto Mistura, Matheus Arouca.

Para comemorar a volta do Consea, o coletivo Banquetaço reuniu lideranças de movimentos em prol da alimentação para incentivar as ações desta segunda-feira, que devem acontecer em pelo menos 40 municípios. “É muito significativo que Mogi das Cruzes também se mobilize para alertar sobre tudo o que envolve o acesso à comida: da questão ambiental e agrícola, passando por toda engrenagem econômica e social que leva a comida à mesa dos brasileiros”, diz ele, que também é membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar.

Para promover o Banquetaço 2023 em Mogi das Cruzes, o Projeto Mistura se uniu a outras entidades, apoiadores e voluntários na promoção de ações em defesa da boa alimentação. A previsão é de que sejam distribuídas cerca de 300 refeições. O cardápio é composto por um prato bem tradicional da cidade: afogado, arroz e salada de folhas. As marmitas serão servidas em um banquete público com intervenções artísticas, feira agrícola e outras atividades para dar visibilidade ao debate relativo às políticas alimentares da região.

“O movimento nacional tem como slogan ‘O Consea voltou! Um Prato Cheio de Justiça Social’. Já regionalmente a provocação é ‘Qual é a fome da sua cidade?’. Tudo isso para que a questão da segurança alimentar e nutricional volte ao debate de forma sólida e resolutiva para que todos tenham comida suficiente na mesa, todos os dias”, finaliza Arouca.

SERVIÇO:

Banquetaço 2023

Local: Cursinho Popular Maio de 68

Endereço: Rua Doutor Paulo Frontin, 365 – Centro – Mogi das Cruzes

Data: 27 de fevereiro de 2023

Horário: das 10h30 às 14h30

Entrada franca.