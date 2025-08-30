Mogi das Cruzes comemora 465 anos com programação especial e grande desfile cívico





Atrações culturais e esportivas marcam as comemorações do aniversário

A programação em comemoração aos 465 anos de Mogi das Cruzes começa no sábado (30) e segue até o fim de setembro, com atrações gratuitas para toda a população. A agenda oferece opções de esporte, cultura, lazer e serviços para toda a família.

Um dos destaques da comemoração será o tradicional Desfile Cívico-Militar, no dia do aniversário da cidade (1/9), e deve reunir mais de cinco mil integrantes. “A Prefeitura preparou, com muito carinho, uma programação especial para as famílias de Mogi das Cruzes, valorizando os talentos da cidade e os espaços públicos que as pessoas frequentam e gostam. Teremos esporte, cultura, meio ambiente e cidadania, com toda a estrutura e segurança para a nossa população. Todos estão convidados”, afirma a prefeita Mara Bertaiolli.

Em agosto, no sábado (30), a escola municipal Doutor Álvaro de Campos Carneiro, na Vila Nova Jundiapeba, recebe a Rua Mais Feliz, a partir das 9h, com lazer e serviços gratuitos para os moradores. No mesmo dia, o Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira – Tuta será palco do 33º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokusin Open, com a participação de atletas de várias partes do país. As disputas continuam no domingo (31).

No domingo (31), o Parque Centenário terá programação cultural a partir das 10h, com Oficina de Musicalização, a apresentação de teatro O Tangolomango (às 11h30), as apresentações de As Choronas (às 13h) e do DJ Pantera (às 14h), fechando com a apresentação teatral Água Doce (às 16h).

Com o tema “Mogi, Cidade que Abraça”, o Desfile Cívico-Militar vai marcar o início das festividades de setembro no dia 1º. O evento será realizado na Avenida Cívica, às 9h, e contará com a participação de instituições e secretarias municipais. O desfile será aberto pela ala militar, com a participação do Tiro de Guerra, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal. Neste ano, também estarão presentes os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Trânsito. A programação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação.

A parte cívica começará com um pelotão representando diferentes segmentos da cidade, em referência ao tema da celebração. Em seguida, haverá a participação do pelotão da Primeira Infância, com destaque para o mascote Nelson, o Nenê, além de creches municipais. Logo depois, será a vez do grupo da Longevidade. A Educação também estará representada com os temas “Brincar, Natureza, Minha Cidade, Diversidade, Artes e Leitura, Desenvolvimento Integral da Criança e Cultura de Paz”. Ao todo, mais de 2,5 mil crianças vão desfilar.

A parte musical terá nove bandas do projeto Pra Ver a Banda Passar, sendo cinco de escolas municipais e quatro de escolas estaduais. Já o projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, desenvolvido em parceria com a Sinfônica Mogi, abrirá o desfile com a Banda Sinfônica, formada por cerca de 500 crianças de 12 escolas.

A programação abraçará também as instituições da cidade. Estarão presentes o Voluntariado, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Festa do Divino, Aliança de Pastores e a Fatec de Mogi das Cruzes. As secretarias municipais de Assistência Social, Agricultura, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal, Desenvolvimento e Serviços Urbanos e Zeladoria também participarão. Já a Secretaria da Mulher, pasta inédita na cidade, trará representantes de diferentes projetos mogianos, valorizando o empreendedorismo e o protagonismo feminino. Mais 600 atletas também deverão participar do desfile, representando as modalidades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e Lazer.

Na etapa final, o público poderá conferir a frota de veículos da Prefeitura e os tratores da AGCO Valtra, que simbolizam a presença da empresa na história do município. O encerramento será com o tradicional encontro de motoclubes, jipes e carros antigos.

“Aqui temos respeito por todos e pelos diversos segmentos que compõem a nossa cidade. Todas as histórias, crenças e valores resultaram na Mogi que temos hoje e na cidade que queremos para as futuras gerações”, destaca a prefeita.

Ainda, no mesmo dia (1/9), o Mogi Basquete enfrentará o Bauru pelo Campeonato Paulista, às 19h, no Ginásio Hugo Ramos.

Na terça-feira (2), a partir das 8h, o Ginásio Tuta receberá o Festival de Vôlei Feminino da Melhor Idade. Já a partir das 13h30, o Casarão do Carmo receberá a Expo Artes e Trovas, que terá um sarau a partir das 18h30. Fechando a programação do dia, o time de vôlei feminino do Mogi Kosmos enfrenta a equipe Silogeu, a partir das 18h, no Ginásio Tuta. Na quinta-feira (4), a partir das 10h, será realizada a audiência pública para Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Na sexta-feira (5/9), a partir das 18h30, será realizado o Roteiro do Patrimônio – Edição Sabaúna, com saída do Theatro Vasques.

Mais informações sobre a programação estão no site da prefeitura.

Aniversário da cidade terá agenda cultural gratuita

