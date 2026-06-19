Mogi das Cruzes celebra 10 anos de práticas integrativas com evento gratuito em Jundiapeba

Moradores de Mogi das Cruzes participam de técnicas corporais e exercícios respiratórios guiados por especialistas da rede de saúde

A Prefeitura de Mogi das Cruzes promove nesta quinta-feira (18/06), às 8 horas, no Largo da Feira de Jundiapeba, um evento comemorativo para celebrar os dez anos do grupo Corpo e Mente. O projeto é focado em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs) e visa estimular o bem-estar físico e mental, fortalecer vínculos comunitários e ampliar o acesso ao cuidado humanizado de forma gratuita. Criado em 2016 pela Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, o grupo iniciou os atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jundiapeba.

Com a expansão do público e o fim da pandemia, a iniciativa migrou para o Largo da Feira para absorver a demanda. Sob a condução do psicólogo Adriano Granado desde a fundação, o programa acumula mais de 460 atividades coletivas e mantém média de 20 a 30 participantes por encontro semanal.As dinâmicas ocorrem todas as quintas-feiras, às 8 horas (exceto em dias de chuva), com duração de 90 minutos.