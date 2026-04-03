Mogi das Cruzes dá um passo histórico no enfrentamento à violência contra a mulher. A prefeita Mara Bertaiolli sancionou a lei que institui o Programa de Pontos Seguros para Mulheres, uma iniciativa de autoria da vereadora Priscila Yamagami, reconhecida por sua atuação firme e constante na defesa da causa feminina.

A nova legislação cria uma rede de locais estratégicos, públicos e privados, devidamente sinalizados, onde mulheres em situação de risco poderão buscar abrigo imediato e acionar ajuda. Esses pontos estarão distribuídos em áreas de grande circulação, como comércios, unidades de saúde, escolas, terminais de transporte, praças e regiões mais afastadas de bases policiais.

Mais do que um projeto de lei, a iniciativa representa uma resposta concreta a uma das mais graves violações de direitos humanos: a violência contra a mulher. Em Mogi das Cruzes, assim como em todo o país, milhares de mulheres convivem diariamente com o medo, a ameaça e a agressão. A criação dos Pontos Seguros surge como um instrumento de proteção rápida, acessível e eficaz.

Os espaços contarão com identificação clara, meios de comunicação direta com as forças de segurança e acesso facilitado a serviços de apoio, como assistência social, psicológica e jurídica. Além disso, os estabelecimentos participantes receberão o selo “Parceiro da Mulher” e passarão por capacitação para acolher vítimas com segurança e responsabilidade.

A atuação da vereadora Priscila Yamagami foi decisiva para a construção da proposta, reforçando seu compromisso com políticas públicas que garantam dignidade, proteção e acolhimento às mulheres. A sanção da lei pela prefeita Mara Bertaiolli evidencia o alinhamento da atual gestão com pautas essenciais para a segurança e o bem-estar da população feminina.

A Prefeitura será responsável pela implementação gradual do programa, incluindo o mapeamento dos pontos, a capacitação dos envolvidos e a realização de campanhas de conscientização em toda a cidade.

Mais do que uma ação isolada, a medida simboliza o fortalecimento de uma política pública contínua e comprometida com a proteção das mulheres. E, segundo a administração municipal, este é apenas o começo.

Novas iniciativas já estão sendo estruturadas e, em breve, devem ser anunciadas, trazendo avanços ainda mais significativos que prometem transformar a realidade de muitas mulheres em Mogi das Cruzes.

Com união, compromisso e ação, Mogi segue avançando na construção de uma cidade mais segura, justa e acolhedora para todas.

Programa de Pontos Seguros cria rede de proteção imediata para mulheres em situação de risco e marca novo capítulo na política pública de defesa feminina no município