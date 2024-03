Mogi das Cruzes amplia cobertura vacinal da dengue a partir desta 2ª feira

A partir de segunda-feira (11/3), a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, amplia a cobertura vacinal contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A medida foi tomada em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, que oficializou o avanço da faixa etária.

“A medida é necessária para alcançarmos números mais expressivos de crianças e adolescentes imunizados contra a dengue em nossa cidade”, explica a secretária adjunta de Saúde, Rosângela Cunha.

Os casos da doença têm aumentado em todo o país e Mogi das Cruzes não é diferente. Até quarta-feira (07/3), o município registrou 2.949 notificações suspeitas, das quais 573 casos foram confirmados, 436 foram descartados e 1.940 aguardam resultados de exames.

VACINAÇÃO

Para vacinar, é necessário que as crianças ou adolescentes estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis, apresentem a caderneta de vacinação, documento pessoal e do responsável e comprovante de residência ou Cartão SIS. Até o momento, foram aplicadas 3.349 doses no público inicial (crianças de 10 e 11 anos) em Mogi das Cruzes.

ONDE TOMAR A VACINA

De Segunda a Sexta-feira, das 8 às 16h

Alto Ipiranga, Botujuru, Braz Cubas, Nova Jundiapeba, Vila Suíssa, Jardim Camila, Jundiapeba, Jardim Maricá, Mineração, Vila Natal, Nova Aparecida, Ponte Grande, Vila da Prata, Santa Tereza, Santo Ângelo, Jardim Universo e Nova Jundiapeba.

Segunda-feira, das 9 às 15h

Vila Moraes

Terça-feira, das 9 às 15h

Jardim Ivete

Quarta-feira, das 9 às 15h

Vila Jundiaí

Quinta-feira, das 9 às 15h

Sabaúna

As demais unidades atendem o público cadastrado

Estratégia Saúde da Família: Jardim Aeroporto II, Jardim Aeroporto III, Biritiba Ussu, Chácara Guanabara, Cocuera, Conjunto Toyama, Jardim Layr, Jardim Margarida, Vila Nova União, Novo Horizonte, Jardim Piatã, Jardim Planalto, Quatinga, Taboão, Taiaçupeba e Nove de Julho.