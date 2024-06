Mogi das Cruzes abre inscrições para oficina sobre formalização de negócios culturais

A Secretaria Municipal de Cultura, de Mogi das Cruzes, abriu inscrições para a oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio cultural”, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A formação gratuita será realizada no dia 20 de junho, no Centro Cultural, na região central da cidade, das 17 às 18h30. Os interessados já podem efetuar as inscrições de maneira on-line, por meio do link: https://bit.ly/meisebraemogi.

A ação tem como objetivo incentivar as pequenas e microempresas do setor artístico e cultural a formalizarem seus negócios, apresentando aos participantes os riscos que envolvem a informalidade empresarial e as vantagens da formalização. Serão explicados os tipos de porte de empresas, além dos passos mais fáceis e descomplicados para formalizar um novo empreendimento, de maneira a usufruir das vantagens das leis vigentes.

Durante a oficina, os participantes conhecerão o passo a passo da formalização e as melhores formas para isso, levando em conta as necessidades individuais de cada empreendimento cultural e como a empresa se enquadra.

O endereço do Centro Cultural é Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, Centro, Mogi das Cruzes.

