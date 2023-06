Mogi cria mais de duas mil vagas em creches desde 2021

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou uma nova creche em Jundiapeba, o Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Educador Maurício Chermann. A unidade tem capacidade para atender 195 alunos em período integral. Pais e familiares de alunos acompanharam a entrega, que contou com a presença do prefeito Caio Cunha e da vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler.

A unidade se junta a cinco novas creches que iniciaram as atividades nos bairros do Botujuru, Nova Jundiapeba, Vila Estação e Vila São Sebastião. A EM Prof Benedito Estelita de Mello, no Socorro e a Creche do Jardim Aeroporto III foram ampliadas e dois novos prédios foram entregues, sendo um na Vila Moraes e outro em Nova Jundiapeba.

Com a inauguração do CEIM Maurício Chermann, a Prefeitura alcança a marca de 2.007 novas vagas em creches desde o início da gestão, em janeiro de 2021. Na época, cerca de três mil crianças aguardavam na lista de espera. “Temos feito um trabalho muito significativo com a Primeira Infância, que tem ganhado destaque, como a premiação que recebemos recentemente reconhecendo Mogi como gestão inovadora e provedora da gestão de dados com o programa Mogi, Cidade da Criança”, disse o prefeito Caio Cunha.

Para a Prefeitura, o objetivo é se aproximar de zerar a fila do Cadastro Municipal Unificado (CMU), serviço que norteia o chamamento dos alunos. Por isso, a Secretaria de Educação realiza um monitoramento permanente desta demanda, com o intuito de identificar setores sensíveis e as necessidades de atendimento.