Mogi confirma primeiro caso da varíola dos macacos

Mogi das Cruzes recebeu a confirmação do primeiro caso positivo de Monkeypox nesta sexta-feira (22/7). O paciente é um homem de 32 anos que está bem, em isolamento e tratamento domiciliar. A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando o paciente e monitorando possíveis contatos. Há, ainda, outra notificação suspeita, aguardando resultado de exame.

O município já se preparava para eventuais confirmações do vírus Monkeypox. No início do mês, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu alerta epidemiológico às unidades da atenção primária e hospitalares das redes pública e privada com informações sobre monitoramento, diagnóstico e notificação compulsória dos casos suspeitos. No Brasil, já são mais de 400 casos confirmados.

Doctor in rubber gloves applying cream to red rash of child closeup. Treating insect bites in children concept

A Monkeypox é transmitida por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou membranas mucosas de animais infectados. A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato próximo ou íntimo com lesões de pele de pessoas infectadas, como por exemplo pelo abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. Pode ocorrer também por meio de secreções em objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo doente.

Os sintomas mais comuns são: febre; dor de cabeça; dores musculares; dor nas costas; gânglios (linfonodos) inchados; calafrios; exaustão. Para se prevenir é necessário redobrar os cuidados no dia a dia, como lavar as mãos constantemente. O uso de máscaras também é um fator importante para evitar a contaminação, já que o contágio pode acontecer pelas vias respiratórias.

Em caso de sintomas, sobretudo diante de casos suspeitos, é importante que o paciente procure assistência médica no menor prazo possível.