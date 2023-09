Mogi Beisebol volta de Marília com bons resultados

O Bunkyo Mogi Beisebol, categoria Pré-infantil, para crianças de 9 e 10 anos, voltou de Marília, com a sensação de que poderia ter ido mais longe na disputa do XXIV Festival de Primavera Interclubes, neste fim de semana.

O esquadrão mogiano foi derrotado logo em sua primeira partida no torneio pela equipe de Maringá, que lidera o ranking nacional desde a primeira etapa, por 7 a 4, após liderar a partida por 4×0. Em seguida, fazendo a lição de casa, derrotou o time de Londrina por 13 a 1 e no domingo venceu Atibaia por expressivos 12 a 3, mas não conseguiu imprimir o mesmo ritmo dos 3 jogos anteriores e perdeu para o time da casa, Marília, por 3 a 10.

O técnico Paulo Marchetti se mantém confiante no trabalho, e mesmo com os resultados não tão favoráveis ao ranqueamento do campeonato brasileiro, no fim de semana, acredita que conseguirá levar o time de Mogi para as primeiras colocações: “Jogamos com coragem e enfrentamos de igual pra igual o líder do campeonato. As crianças me deixaram muito orgulhoso por isso. Sinceramente, o time chegou cansado pro último jogo contra Marília. Com a viagem, com o estresse mental dos jogos anteriores, com cansaço pelo calor, tudo isso faz parte do processo de amadurecimento como ser humano e como atleta, e esses altos e baixos, no desempenho físico e mental nas crianças é normal”, se referindo às goleadas sobre os times de Londrina e Atibaia e a derrota contra Marília.

Kazuo Mukotaka, assistente técnico, compartilha da visão e faz as contas, ainda aguardando o Ranking Oficial a ser divulgado pela Confederação Brasileira de Beisebol: “acho que matematicamente ainda temos chances até de chegarmos em 1º colocado, mas depende obviamente de outros resultados. Mas acho que é bem real a nossa possibilidade de estarmos entre os 5 ou até entre os 4 primeiros do Brasil, o que já é impressionante, se considerarmos que até o ano passado nem time tínhamos direito”.

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes e neste ano recebeu um importante estímulo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Hogänäs, Rud Correntes e Supermercados Shibata. “Toda criança mogiana de 7 a 12 pode iniciar a prática do beisebol”, convida Sergio Tavares, coordenador do Projeto Mogi Beisebol para Todos.

Os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para o endereço eletrônico mogibeisebolparatodos@gmail.com.