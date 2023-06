Mogi Basquete vence Bauru e anota terceira vitória pela LDB

A categoria SUB 22 do Mogi das Cruzes Basquete bateu o Bauru por 68 a 66 na noite desta segunda-feira (19), no Ginásio Hugo Ramos, pela Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). O próximo confronto do grupo será nesta terça-feira (20), contra o São José, às 19h30, em casa.

A partida foi equilibrada e acirrada desde o começo, com uma pequena vantagem para os mogianos no primeiro quarto por 19 a 12. No segundo, o confronto voltou a se equilibrar, e terminou empatada em 19 a 19. Depois do intervalo, o time adversário voltou melhor, e venceu o terceiro período por 26 a 20, e no último, o Mogi Basquete venceu por 10 a 9, garantindo a vitória para o time da casa.

Os destaques da partida foram os atletas: Alexandre Ludwig, o mais eficiente (16), com oito pontos e nove rebotes, Lucas Gabriel, com oito pontos e nove rebotes, e Victor Hugo, com 13 pontos e três rebotes.

Os mogianos estão no Grupo ‘B’ da maior competição de base do país, junto as equipes: Pinheiros, Bauru, Flamengo, São José e Botafogo. Está será a quarta vez do Mogi Basquete no campeonato. Ao todo, serão 24 equipes na disputa pelo título.

A primeira etapa acontece entre os dias 15 e 20 de junho e a segunda entre 20 a 26 de julho, em São Paulo e São José. Já a fase final, será de 29 de agosto a 3 de setembro, também na capital. A LDB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), com apoio da Penalty e Genius Sports.

FORMATO

Na fase de classificação, as equipes serão divididas em dois grupos (A e B). Elas enfrentarão todas contra todas apenas uma vez dentro do seu próprio grupo. As 4 equipes melhores colocadas de cada grupo estarão classificadas para a Fase Final (G8).

Já na fase final (G8), as 8 equipes serão divididas em dois grupos (C e D) com 4 equipes cada. Elas jogarão entre si apenas uma vez dentro do próprio grupo. As equipes classificadas em 3º e 4º lugares disputarão do 5º ao 8º lugar. As equipes classificadas em 1ª e 2ª lugares disputarão do 1º ao 4º lugar.