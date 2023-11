Mogi Basquete se prepara para rodada dupla fora de casa pelo NBB

O Mogi das Cruzes Basquete se prepara para rodada dupla em Brasília pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O primeiro confronto acontecerá nesta terça-feira (28) contra o Cerrado, às 19h, no ASCEB, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Liga Nacional de Basquete (LNB), e o segundo, será na quinta-feira (30) contra o Brasília, às 17h, na Arena BRB Nilson Nelson.

O grupo embarcou para o Distrito Federal na madrugada dessa segunda-feira (27) e irá realizar um último treino técnico tático ainda nesta tarde, já na quadra do adversário. Na manhã do confronto (28), a equipe realizará arremessos no mesmo local, antes da partida.