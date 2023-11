Mogi Basquete se prepara para enfrentar o Pato Basquete nesta quarta no Hugão

O Mogi das Cruzes Basquete irá encarar o Pato Basquete nesta quarta-feira (8), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. A partida, válida pela quarta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), terá transmissão ao vivo pelo Youtube da Liga Nacional.

O grupo realizou os últimos preparativos para o confronto na manhã desta terça-feira (7) com um treino tático, também no Hugão. O técnico Fernando Penna contará com a equipe completa para o duelo, após o desfalque dos atletas Luiz Colina e Lucas Lacerda nas últimas partidas.

Confira a tabela completa de jogos do Mogi Basquete pelo brasileiro.

O NBB CAIXA é uma competicão organizada pela Liga Nacional de Basquete com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e Loterias Caixas, parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e patrocínios oficiais Sportsbet.io, Penalty, EMS e UMP e apoio IMG Arena, Genius Sports, EY, e NBA.

INGRESSOS

A torcida mogiana pode garantir os ingressos através site www.totalticket.com.br/mogi, a partir de R$ 10, com direito à meia entrada. Cada torcedor pode reservar até seis ingressos, e crianças de até 12 anos de idade não precisam apresentar o voucher de validação (entrada franca).