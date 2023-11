Mogi Basquete fará seletiva para as categorias de base de 2024

O Mogi das Cruzes Basquete realizará no próximo sábado (2), uma seletiva para os nascidos de 2009 a 2013, a partir das 9h, no Ginásio Hugo Ramos. As inscrições poderão ser feitas através do formulário disponibilizado na internet pelo clube.

As despesas com transporte, hospedagem e alimentação são de total responsabilidade dos participantes. De acordo com o regulamento, os inscritos não precisam ser federados ou ter experiência na modalidade, mas devem comparecer no local da avaliação portando documentos pessoais, garrafa para água e roupa adequada para a prática esportiva.

Confira abaixo a programação para o dia 2 de dezembro de 2023:

SUB 12 (nascidos em 2012 e 2023) – 9h

SUB 13 (nascidos em 2011) – 10h

SUB 14 (nascidos em 2010) – 11h

SUB 15 (nascidos em 2009) – 12h

Local: Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, localizado na Avenida Professor Ismael Alves dos Santos, nº 560, no Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Os aprovados serão comunicados pelos técnicos responsáveis do clube e integrarão as categorias de base do time em 2024, para a disputa de campeonatos organizados pela Federação Paulista de Basquete (FPB) e Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Neste ano, até o momento, as equipes de formação do Mogi Basquete já conquistarão os títulos de campeão na classificatória B SUB 17 e terceiro lugar SUB 15 no campeonato brasileiro, vice-campeão SUB 16 na Copa Sul-Americana, campeão da série prata com o SUB 14 e SUB 15, além de duas convocações para a seleção brasileira SUB 17, com os atletas Arthur Bueris e Luiz Guilherme.