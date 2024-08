Mogi Basquete é superado pelo São Paulo em segundo confronto da LDB

A categoria Sub-22 do Mogi das Cruzes Basquete perdeu para o São Paulo por 79 a 74, na tarde do domingo (25), no ginásio do SESI, em Caxias do Sul, pelo segundo confronto da Série Prata da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). O próximo desafio do grupo será nesta segunda-feira (26) contra o Botafogo, às 15h15, no mesmo local.

O duelo começou bem para os adversários, que venceram o primeiro tempo com parciais de 26 a 19 (1º) e 20 a 14 (2º). Depois do intervalo, os mogianos tiveram uma reação, e levaram a melhor nos dois últimos períodos por 20 a 16 (3º) e 21 a 17 (4º), mas não foi o suficiente para garantir uma virada no placar final.

Os destaques do Mogi Basquete na partida foram os atletas Vitão, o mais eficiente (26), com um duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes; Vitinho, com 14 pontos, seis rebotes e quatro assistências; Akin Irae, cestinha com 17 pontos, quatro rebotes e quatro assistências; e Gustavo Luiz, com 12 pontos e nove rebotes.

Os atletas Felipe Gregate, Daniel Moreira e Lukas Josuel, estão de fora da etapa por conta dos compromissos com a equipe adulta pelo Campeonato Paulista.

A LDB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e Loterias Caixas, bola oficial Penalty, parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), EMS, UMP e Genius Sports.

Reação do time mogiano não foi suficiente para garantir a vitória