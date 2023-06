Mogi Basquete é campeão do Campeonato Brasileiro classificatória B SUB 17

A categoria SUB 17 do Mogi das Cruzes Basquete se sagrou campeã invicta do Campeonato Brasileiro classificatória B 2023 após derrotar o Ponta Grossa por 96 a 45 na noite desta quinta-feira (29), em Vila Velha, Espírito Santo.

A final começou acirrada no ginásio do Tartarugão, com uma vantagem para os mogianos no primeiro quarto por 19 a 16. No segundo, a superioridade se manteve, e o Mogi Basquete venceu por 21 a 9. Depois do intervalo, os atuais campeões dispararam e fecharam os dois últimos períodos por 29 a 9 (3º) e 27 a 11 (4º), concretizando o título para o time de Mogi das Cruzes.

Os destaques mogianos da partida foram os atletas: Luiz Guilherme, o mais eficiente (35), cestinha com 37 pontos e seis rebotes, Arthur Bueris, com um triplo-duplo de 19 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, Gabriel Vitoriano, com quatro pontos e oito rebotes, Marlon Passos, com sete pontos e seis rebotes, e Gabriel Pedroso, com 14 pontos. Além disso, Arthur recebeu o prêmio de líder em assistências do campeonato, e Luiz, foi o MVP (jogador mais valioso) da competição.

Ao todo, o Mogi Basquete teve seis vitórias em seis confrontos disputados na etapa que aconteceu no sudeste do país e está garantido na fase final do Brasileiro, que será disputada em Campinas, São Paulo, em agosto, com informações a ainda serem divulgadas pelo Comitê Brasileiro de Basquete (CBB).

O Campeonato Brasileiro Interclubes é uma realização da Confederação Brasileira de Basketball em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes.