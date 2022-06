Mogi Basquete decide não participar do NBB e do Paulista com o time profissional

O Mogi Basquete emitiu um comunicado para informar os torcedores de que o time profissional não participará do Novo Basquete Brasil (NBB) e do Campeonato Paulista. O objetivo é fazer um trabalho para fortalecer as categorias de base, bem como regularizar as dívidas do time.

“Neste momento temos uma grande oportunidade de preparar uma base forte, com atletas formados em casa, e regularizar todas as nossas pendências financeiras, com um grande investimento na categoria de base vindo por parte da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes”.

Desde a temporada passada, nove categorias formativas foram montadas através de seletivas, e as equipes já disputam campeonatos oficiais estaduais e nacionais, são elas; SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 15, SUB 16, SUB 17, SUB 18 e SUB 22.

“Já temos a confirmação da nossa participação no Campeonato Brasileiro com duas categorias; SUB 15 e SUB 17. Além da LDB (liga de desenvolvimento), que marcaremos presença com o SUB 22, e seremos uma das sedes do campeonato. Sem contar da participação do SUB 11 e SUB 12 na Liga Paulista de Basquete”.