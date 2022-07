Mogi amplia vacinação para crianças de 3 e 4 anos com comorbidade e deficiência

A Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o agendamento da imunização com Coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade com deficiência permanente, comorbidades e indígenas. As vagas já estão liberadas no www.cliquevacina.com.br e o atendimento será realizado neste sábado (23/7) em cinco postos de saúde, conforme escolha de horário e local.

Os agendamentos podem ser feitos pelo Clique Vacina ou pelo SIS 160. No dia da vacinação, os responsáveis pelas crianças devem apresentar documentação médica que comprove a comorbidade ou deficiência da criança, RG ou certidão de nascimento da criança, nº do CPF da criança (crianças desta idade tem o número do CPF na Certidão de nascimento).

É preciso que os pais estejam presentes ou haja declaração escrita assinada pelos pais autorizando a vacinação. O adulto que acompanha a criança também deve apresentar documento de identificação e comprovante de residência em Mogi das Cruzes.

Na última semana, a Anvisa autorizou o uso emergencial da Coronavac para o público de 3 a 5 anos e o Ministério da Saúde recomendou a imunização para essa faixa etária, que deve receber duas doses da vacina, com intervalo de 28 dias.

Inicialmente, Mogi das Cruzes liberou a aplicação para crianças com três e quatro anos que tenham imunodepressão, como HIV/Aids, câncer ou transplantados, entre outros, mas, diante da oferta de vagas, novos grupos já podem ser assistidos. A partir de agora, as vagas estão liberadas todas as crianças com comorbidades (mesmas definições da vacina contra a gripe), além de deficiências visual, auditiva, motora ou intelectual e indígenas.