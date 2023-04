Missa de Sétimo Dia de ex-combatente será no domingo na Catedral de Sant’Anna

A missa de Sétimo Dia pelo falecimento do último expedicionário da cidade, Paulo Pereira de Carvalho, falecido no último dia 16, aos 101 anos de idade, será na Catedral de Sant’Ana, neste domingo, dia 23, às 19h.

Paulo veio para Mogi das Cruzes em 1935, trazido pelo primo Nhozinho Ferraz e começou a trabalhar na leiteria da Glória, propriedade do primo. Logo, toda a família se mudou para Mogi.

Em 1939, fez o Tiro de Guerra e em outubro de 1942 foi convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira, com a finalidade de combater na 2ª Guerra Mundial. Em treinamento, integrou por seis meses o 1º Batalhão de Infantaria do 6º Regimento, em Caçapava.

Depois de ser transferido para a Vila Militar, no Distrito de Deodoro, no Rio de Janeiro, embarcou para a Itália, em 02 de julho de 1944, no navio norte-americano General Man, com mais de 8 mil brasileiros, chegando a Nápoles depois de difíceis 15 dias no mar.

A maior vitória conquistada pela FEB foi a do 6º Regimento de Infantaria, em Fornovo Di Taro, em 30 de abril de 1945, nos Montes Apeninos, onde houve o aprisionamento de toda uma divisão alemã, com todo seu Estado Maior.

Paulo Pereira de Carvalho foi condecorado com a medalha Cruz de Combate, do Exército Brasileiro, por sua participação ativa na ocasião. Regressou da Itália em agosto de 1945.

Na chegada, os pracinhas foram recebidos com festa pela população mogiana em um baile em homenagem a eles, no União Futebol Clube. Nele, conheceu Haydée Brasil com que se casou em 14 de setembro de 1947 e conviveu durante 48 anos, quando ela faleceu, aos 66 anos de idade.

Dessa união nasceram os quatro filhos: Antonia Elizabeth; Cristina Maria; Mara Silvia e Paulo Henrique.