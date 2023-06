Missa Campal no Parque Municipal ocorre neste sábado (17)

O Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello Freire – Chiquinho Veríssimo, na Serra do Itapeti, sedia neste sábado (17), às 10 horas, a Missa Campal, com a celebração do bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini e a presença dos festeiros da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2024.

Esta é a sexta edição do evento, uma promoção da Pastoral da Ecologia da Diocese de Mogi das Cruzes (que está comemorando dez anos de atividades), em parceria com a Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo (dentro das ações do Divino Verde). A iniciativa também se dá em comemoração ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho). A missa terá a animação musical de Guilherme Dela Plata.

Após a celebração, será servido o Café da Alvorada da Festa do Divino. Haverá, ainda, distribuição de mudas nativas, doadas pelo Instituto Embu.

Os festeiros e capitães de mastro da Festa do Divino 2024, são, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos. No próximo ano, a festividade religiosa e cultural irá ocorrer de 9 de maio a 19 de maio.

Fotos Natália Amschinger/Arquivo

Caminhada

Antes da missa, às 8h30, será feita uma caminhada, sob a organização da professora Patrícia de Paula. A concentração dos participantes ocorrerá na Praça Corinthians, no Jardim Rodeio (próximo à quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Fiel). A inscrição para participar do percurso de três quilômetros até o Parque Municipal deve ser feita por meio do site: https://forms.gle/Zm31aSgtgujssHN46

A coordenadora da Pastoral da Ecologia, Patrícia Cesare, faz um alerta aos que irão fazer a caminhada: “É preciso ter um bom condicionamento físico, pois a subida é bem íngreme e a estrada é de terra. Mas uma mesa de frutas aguarda a todos na chegada ao destino, um lugar muito lindo, por sinal. Todos estão convidados a participar, tanto da caminhada como da missa”.

Na oportunidade, serão coletados tampinhas plásticas e lacres e serão dadas garrafinhas (da Inovacare Solar), para que todos possam beber água fresca, direto da bica do Parque Municipal.

Para quem for de carro, o acesso ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello Freire (Chiquinho Veríssimo) fica na Via Benedito Ferreira Lopes, 160, no Bairro da Ponte Grande.