Miss e Mister Terceira Idade acontecerá no Náutico

O concurso terá 45 candidatos

Na sexta-feira (28), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria Municipal do Idoso, promoverá mais uma edição do Miss e Mister Terceira Idade. O já conhecido concurso será realizado a partir das 19 horas, no Clube Náutico Mogiano. São, ao todo, 45 candidatos aos prêmios, sendo 35 pessoas idosas do sexo feminino e dez do sexo masculino.

O Miss e Mister Terceira Idade vai além de um concurso de beleza. Ele visa também promover a integração, o lazer e a diversão às pessoas idosas e também a seus familiares, valorizando o envelhecimento saudável, o protagonismo e a autonomia das pessoas idosas.

Todos os candidatos habilitados se apresentarão no concurso com traje social de gala. Haverá também um grupo de jurados para avaliarem e darem as notas às pessoas idosas participantes.

Os candidatos serão avaliados pelos seguintes critérios: beleza, elegância e simpatia. A somatória dos pontos definirá os vencedores e a decisão dos jurados será irreversível e soberana.

Assim como no ano passado, o Miss e Mister Terceira Idade será uma noite festiva, com buffet, distribuição de faixas e prêmios para os ganhadores. O Trio Los Angeles abrilhantará a festa. Também será exibido um vídeo em homenagem às pessoas idosas participantes.



