E no dia 22 foi a vez desta colunista soprar as velinhas no restaurante Flor do Terraço. Ao lado de queridos amigos e familiares, celebrei a chegada dos meus 68 anos antecipadamente, já que a data oficial seria na segunda-feira (23), em um jantar reunindo amigos e familiares. Uma noite especial, cercada por pessoas muito queridas, excelente gastronomia, karaokê e o tradicional bolo na hora do parabéns — tudo o que mais amo! Seguem alguns flashes dessa celebração. Obrigada a todos pelo carinho e felicitações!

Fabíola Pupo É formada em Publicidade e Propaganda pela ESPM e Jornalismo pela UBC, pós-graduada em Marketing pela Facesp e é superintendente do jornal A Semana