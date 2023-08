Mês de proteção à mulher terá várias ações e palestras em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, preparou uma série de ações voltadas à conscientização para o fim da violência contra a mulher na Campanha Agosto Lilás.

Realizada anualmente, a campanha foi criada para divulgar a Lei da Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), os serviços especializados de atendimento às vítimas e as formas de denunciar.

“Até o final de agosto, o tema será discutido em diversas regiões da cidade, abordando os cinco tipos de violência contra a mulher, previstos na legislação: violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial”, explica a comandante da Patrulha Maria da Penha, Fabiana Aparecida Jungers Franco.

A Patrulha Maria da Penha é um grupamento específico da Guarda Municipal para a proteção e o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. As ocorrências são atendidas pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.

Programação da Campanha Agosto Lilás

08/08 (terça-feira) – 19h00: Palestra com convidados na Câmara Municipal em homenagem ao Aniversário da Patrulha Maria da Penha, com distribuição de panfletos informativos do Agosto Lilás

14/08 (segunda-feira) – 20h00: Homenagem à Patrulha Maria da Penha na Câmara Municipal

16/08 (quarta-feira) – 20h00: Participação na live “Projeto Acredita Poderosa” com a psicóloga Angela Bertoldo

17/08 (quinta-feira) – 19h00: Participação na palestra da OAB sobre violência doméstica em condomínios e a responsabilidade do síndico e condôminos, com distribuição de folhetos

18/08 (sexta-feira) – 14h00: Palestra sobre trabalho da Patrulha Maria da Penha na Associação de Bairro Nova Horizonte e distribuição de panfletos informativos

23, 24 e 25/08 (quarta, quinta e sexta-feira) – 18h00: Participação no IV Seminário de Violência Doméstica “Educar para romper a cultura de violência”, em São Paulo

26/08 (sábado) – 09h00: Palestra sobre Patrulha Maria da Penha na Comunidade religiosa ABEFA, com distribuição de folhetos informativos.

28/08 (segunda-feira) – das 11 às 15h00: Palestra na empresa JSL em parceria com o Projeto Acredita Poderosa e entrega de folhetos informativos.

31/08 (quinta-feira) – 19h00: Participação na live de apoio às mulheres vítimas de violência com a Dra. Anna Petrucci.