Mês da Consciência Negra tem programação especial em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba preparou uma série de ações para celebrar o mês da Consciência Negra com palestras, festival, sarau, cine debate e até lançamento de uma websérie.

Pela Secretaria de Cultura, nesta terça-feira (12), às 10h, acontece o Clube do Livro com a leitura do conto “A escrava”, de Maria Firmina dos Reis, na sede da pasta. Às 19h do mesmo dia será o encontro pelo Dia do Hip Hop na Vila São Carlos. No dia 21, às 15h, haverá o sarau “Uma história de gente preta” com poesia, literatura, música e outras expressões artísticas na secretaria.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Social vai realizar palestras com o tema “Racismo em todas as suas formas”, abordando aspectos do preconceito e da discriminação étnico-racial, com o objetivo de desconstruir essas práticas. As palestras acontecerão nos cinco CRAS, que serão decorados com a temática para receber as atividades.

Na quarta (13), às 9h, será no Morro Branco, no dia 18, às 8h30, no Recanto Mônica, no dia 19, às 9h30, na Quinta da Boa Vista, no dia 21, às 9h, no Paineira, e no dia 22, também às 9h, no Caiuby. Haverá, ainda, no dia 27, às 9h, roda de conversa no Centro POP e no dia 28, às 14h, no CREAS.

No dia 19, das 17h às 21h, a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania promove a Feira Preta, primeiro festival no município voltado para a cultura negra, na Vila São Carlos, com roda de samba, empreendedorismo, capoeira, comidas típicas e outras atrações.

No dia 20, será realizada uma festa para as crianças com a participação do Cidadania Móvel, das 13h às 16h, nas ruas Projetada e Antônio Guidici, na Vila São Judas Tadeu. Já no dia 22, às 10h, acontece o cine debate sobre igualdade racial para os alunos da E.E José Olympio Pereira Filho e no dia 27, às 14h, haverá uma roda de conversa na Casa da Mulher com o tema “Círculo das pretas”. As vagas já foram preenchidas.

As escolas da rede municipal de ensino também prepararam uma programação especial para os estudantes com atividades de conscientização durante o período de aula. No dia 23, a EMEB Josefa Costa de Souza Moura realiza a exposição “Educação para as relações étnico-raciais”, das 9h às 16h, que será aberta à comunidade.

A pasta também vai lançar a websérie “Consciência Negra”, que traz reflexões em torno da importância da valorização da cultura afro-brasileira e do combate ao racismo no ambiente escolar. Os episódios serão publicados no canal do Youtube (youtube.com/Semecti).

“Estamos trabalhando em prol da valorização da população negra em nosso município, levando às pessoas reflexões acerca das questões que envolvem a desigualdade e a discriminação na sociedade. Itaquá é uma cidade para todos”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Créditos: Eduardo Borges

