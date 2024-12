Mercadinho Mogiano conta com edição especial de Natal

Nesta semana, o Largo do Rosário receberá o Mercadinho Mogiano – Edição de Natal, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O evento acontecerá entre os dias 18 e 21 de dezembro, das 10h às 18h.

“Este ano, o Mercadinho Mogiano traz uma seleção de produtos artesanais que encantam e transmitem a essência do Natal. Venham apoiar os artesãos mogianos e levar para casa um pedacinho da nossa cidade para celebrar as festas!”, declarou Célia Campos, responsável pelo Projeto Mogi Feita à Mão.

A ação contará com barracas que oferecem uma ampla variedade de artigos artesanais e exclusivos. Os produtos envolvem peças em biscuit, panos de prato, bonecas de pano, crochê, tricô, saboaria e muito mais.

A ação valoriza os artesãos locais, proporcionando ao público uma oportunidade de adquirir artigos únicos e feitos à mão, ideais para presentes e decoração natalina. O evento também fortalece a economia criativa e estimula a ocupação do Largo do Rosário, que se transforma em um ponto de encontro cheio do espírito natalino.