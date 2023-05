Médica da APM Mogi recebe medalha Mérito da Saúde

A médica Margarete de Oliveira Lima, membro da Associação Paulista de Medicina – Regional Mogi das Cruzes, receberá a Medalha Mérito da Saúde aos destaques da área referente ao ano de 2022. A sessão solene da entrega da homenagem, que é uma iniciativa dos vereadores mogianos, acontece no próximo dia 5 de maio, às 20 horas, no Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, na Câmara Municipal. Além de Margarete, outros seis médicos também serão homenageados: Ciro Gatti Cirillo, Débora Iolanda Cardoso dos Santos, Sandro Sérgio Muniz da Silva, Danilo Kfoure Ennes, Kátia Masu de Lima Iwasaki e Isabella Masirevic Lozano Navajas.

Natural de Cubatão (SP), Margarete atua em Mogi das Cruzes desde 2006, fixando residência em solo mogiano, de forma definitiva, em 2011. A APM Mogi foi quem indicou a médica para receber a homenagem por causa do seu trabalho de excelência. “Pensamos, especialmente, nos serviços realizados por ela durante a Pandemia como coordenadora do Pronto Socorro e da UTI de Covid do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e como atual diretora técnica do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. A doutora Margarete é uma profissional que fez total diferença na vida dos pacientes”, explicou o presidente da APM Mogi, Carlos Eduardo de Godoi Marins.

Formada em Fisioterapia (1985 -1989) pela Universidade Metodista de Piracicaba e em Medicina (1992 – 1998) pela Universidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Margarete inicia sua carreira como médica em 1998, em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, passando também pelo Hospital Geral de São Matheus (SP). Em 2004, iniciou residência em Cardiologia no Hospital Beneficência Portuguesa, na Equipe do Dr. Noedir Stolf, e em 2006 veio para Mogi das Cruzes para trabalhar na emergência, preceptoria de Residência de Clínica Médica e como cardiologista ambulatorial do Hospital Luzia.

Mas foi de 2020 a 2021 que Margarete afirma ter enfrentado seu maior desafio profissional: a Pandemia do Coronavírus. Ela coordenou o Pronto Socorro e a UTI Covid do Hospital Luzia e garante que esse episódio mudou radicalmente a forma como ela encara a medicina, o paciente e a vida como um todo, valorizando pequenas coisas do dia-a-dia e dando outro significado para palavras como compreensão e superação.

A homenageada, inclusive, teve de se afastar por alguns dias, nessa época, devido ter ficado doente e, no mesmo período, viu seu companheiro, Marco Antonio Meniglin, com quem vive há 22 anos, ser internado na UTI que ela coordenava e, permanecer entubado, por causa da Covid, durante 7 dias, se recuperando, felizmente, posteriormente.

Desde janeiro de 2022, Margarete é a diretora técnica do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, onde também comanda a implantação de protocolos PADT/AVE/SEPSE e Cuidados Paliativos. Paralelo a isso, é médica cardiologista no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mogi das Cruzes.