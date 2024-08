Medalhista Willian Lima receberá o carinho dos mogianos no Pró-Hiper

Após a visita à Prefeitura de Mogi das Cruzes, o atleta percorrerá a cidade em um caminhão do Corpo de Bombeiros

O medalhista olímpico de judô, categoria 66kg, Willian Lima, retornou ao Brasil e visitará a sua terra natal no dia 17 de agosto (sábado), às 9 horas.

Mogiano, Willian conquistou a medalha de prata na categoria 66kg e a medalha de bronze na categoria mista, nos Jogos Olímpicos de Paris. Com 24 anos, o atleta é o mais novo judoca consagrado de Mogi das Cruzes.

Com isso, a Prefeitura Municipal fará uma homenagem ao atleta, na sede do poder executivo. Após, a Associação Namie de Judô, sua primeira escola no esporte, antes de se mudar para São Paulo e representar o Esporte Clube Pinheiros, receberá o seu aluno mais ilustre com uma grande festa.

Como parte da celebração, o população mogiana poderá participar do evento na Prefeitura e seguir o conterrâneo atrás do caminhão do Corpo de Bombeiros – veículo que o levará a céu aberto até a Associação, no Pró-Hiper.

O endereço da Associação é Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 540, Vila Mogilar.

Willian Lima visitará Mogi das Cruzes